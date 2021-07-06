Рогатый Человек-сатана отрезал себе пальцы и вставил клыки

Татуировщик из Бразилии, известный как Человек-сатана, отрезал себе пальцы и вставил серебряные клыки, чтобы выглядеть еще страшнее. Об этом сообщает Newsflare.

44-летний Микель Фаро ду Прадо (Michel Faro do Prado) из города Сан-Паулу прославился, благодаря татуировкам, покрывающим его тело, включая глазные яблоки, и многочисленным модификациям, которые сделали его похожим на дьявола.

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Ду Прадо работает татуировщиком более 25 лет, и все это время постепенно модифицировал свое тело. До последних радикальных изменений, он успел вживить себе четыре рога и вставил несколько стальных пластин под кожу на лбу.

Недавно мужчина пошел на еще более радикальные изменения тела: он ампутировал безымянные пальцы на обеих руках и вставил в рот серебряные клыки. Кроме того, в прошлом году бразилец утверждал, что стал третьим человеком в мире, который удалил себе кончик носа.

В работе над внешностью мужчине помогает его жена, которая является мастером по модификациям тела.

Ранее сообщалось, что, несмотря на пугающий вид, Микель уверяет, что не стремится к сходству с дьяволом. Он считает себя верующим человеком, посещает церковь и часто проповедует на улицах и в интернете.