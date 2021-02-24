Рогатый мужчина раздвоил язык и закрасил глазные яблоки ради сходства с драконом

Житель канадского города Ванкувер, провинция Британская Колумбия, потратил 20 тысяч канадских долларов (1,2 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы походить на дракона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний Джошуа Бернс (Joshua Burns) начал трансформировать внешность в 19 лет, когда раздвоил язык. С того времени артист и продавец рептилий сделал форму ушей как у эльфа, отрезал мочки, покрасил язык в фиолетовый цвет и вставил силиконовые импланты, имитирующие рога, в лоб. Он также закрасил глазные яблоки чернилами.

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Кроме того, Бернс покрывает тело татуировками. Одна из них оказалась настолько сложной в исполнении, что заняла в общей сложности 51 час. Он планирует и дальше «украшать» тело рисунками. «Я хочу на 100 процентов походить на дракона и побить все мировые рекорды по количеству модификаций и татуировок. Но при этом я хочу выглядеть эстетично», — отметил он.

Он стал увлекаться рептилиями еще в детстве. По его словам, каждая новая модификация делает его счастливее и увереннее в себе. В прошлом году он создал YouTube-канал Burns the Dragon TV, на котором он рассказывает о свой трансформации и берет интервью у других любителей модификаций. Его 40-летняя возлюбленная Тристан Риск (Tristan Risk) полностью поддерживает его увлечение.

Ранее сообщалось, что рогатый мужчина из города Дортмунд, Германия, попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как сделал 516 модификаций тела. Немец Рольф Бухгольц (Rolf Buchholz) поставил два мировых рекорда — его признали обладателем самого большого числа пирсингов и наибольшего количества модификаций тела.