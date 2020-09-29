Татуированному учителю с раздвоенным языком запретили работать с дошкольниками

Во Франции любителю татуировок запретили работать с дошкольниками. Об этом сообщает Reuters.

35-летний учитель Сильван Элен (Sylvain Helaine) утверждает, что увлекся модификацией тела семь лет назад, когда преподавал в частной школе в Лондоне. Теперь у него раздвоенный язык, татуировки покрывают все тело, включая лицо и язык, а белки глаз окрашены в черный цвет.

После возвращения во Францию Элен работал в детском саду в городе Палезо. Так продолжалось до тех пор, пока его начальство не получило жалобу от родителей трехлетнего мальчика, который посещал детский сад, но не был подопечным Элен. Они утверждали, что после встречи с татуированным учителем их сына стали мучить кошмары.

Через пару месяцев Элена проинформировали о запрете на работу с детьми дошкольного возраста. Теперь он преподает в начальной школе. По его словам, поначалу необычная внешность шокирует учеников, но потом они привыкают и не обращают на нее внимания.

Элен надеется, что его подопечные будут терпимее относиться к тем, кто не похож на них. «Быть может, когда они вырастут, то будут более широких взглядов, и не такими расистами или гомофобами», — заметил он.

В 2019 году сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс временно ослепла после окрашивания белков глаз. «Если процедуру выполняют по правилам, человек не должен ослепнуть, — говорила она. — Я лишилась зрения на три недели, и это было чудовищно».