Человек-сатана с рогами и клыками пошел проповедовать Библию

Житель бразильского города Сан-Паулу рассказал об изменениях внешности, на которые он пошел, чтобы выглядеть зловеще. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 44-летнего Микеля Фаро ду Прадо (Michel Faro do Prado) по прозвищу Человек-сатана покрывают многочисленные татуировки, лоб украшают металлические рога, а передние зубы заострены как клыки. В белочную оболочку его глаз впрыснут краситель, окрашивающий их белки в темный цвет. По словам мужчины, это была самая рискованная процедура, и любая ошибка грозила ему потерей зрения.

Несмотря на пугающий вид, Микель уверяет, что не стремится к сходству с дьяволом. Он считает себя верующим человеком, посещает церковь и часто проповедует на улицах и в интернете. «Я хорошо известен, и не только из-за внешности, — говорит он. — Меня знают из-за видео, в которых я говорю о своей точке зрения на разные темы, такие как Бог, Библия и поведение общества».

В 2018 году сообщалось, что аргентинский любитель пластической хирургии Луис Падрон потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа. Он остался не удовлетворен результатом и обратился за помощью в реалити-шоу о неудачных пластических операциях.

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