Из жизни
 
Последние новости
Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице
Мадонна захотела приютить принца Гарри и Меган Маркл
Создатель всех частей GTA уйдет из Rockstar
Второй самолет с россиянами из охваченного эпидемией города прибыл в Тюмень
Сирия дала протурецким боевикам последний шанс сдаться
Москва оказалась одним из самых доступных городов мира для миллионеров 
В Китае понадеялись на переломный момент в борьбе с коронавирусом
Российский производитель сыра переедет в Белоруссию
Избиение сотрудника ФСБ у ресторана попало на видео
Новости партнеров

Человек-сатана с рогами и клыками пошел проповедовать Библию

Перейти в «Мою Ленту»

Житель бразильского города Сан-Паулу рассказал об изменениях внешности, на которые он пошел, чтобы выглядеть зловеще. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 44-летнего Микеля Фаро ду Прадо (Michel Faro do Prado) по прозвищу Человек-сатана покрывают многочисленные татуировки, лоб украшают металлические рога, а передние зубы заострены как клыки. В белочную оболочку его глаз впрыснут краситель, окрашивающий их белки в темный цвет. По словам мужчины, это была самая рискованная процедура, и любая ошибка грозила ему потерей зрения.

Несмотря на пугающий вид, Микель уверяет, что не стремится к сходству с дьяволом. Он считает себя верующим человеком, посещает церковь и часто проповедует на улицах и в интернете. «Я хорошо известен, и не только из-за внешности, — говорит он. — Меня знают из-за видео, в которых я говорю о своей точке зрения на разные темы, такие как Бог, Библия и поведение общества».

В 2018 году сообщалось, что аргентинский любитель пластической хирургии Луис Падрон потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа. Он остался не удовлетворен результатом и обратился за помощью в реалити-шоу о неудачных пластических операциях.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brazilian dad is dubbed the 'human Satan' after having eyeball tattoos, horns implanted and his teeth filed into fangs so he can look 'as sinister as possible'
Любитель пластики потратил состояние на внешность звезды K-pop
Мать решила сделать «глупой» дочери новые ягодицы
Аргентинец превратился в космического эльфа и остался недоволен
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 4 февраля

«В школу надо идти даже в день собственных похорон»

История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
11:09Сегодня

Собака-циклоп родилась в Таиланде

10:05Сегодня

Самка змеи съела пожелавшего спариться с ней самца

09:19Сегодня

Принц Гарри заскучал

Из жизни00:02 1 февраля

«Понюхай, ощути запах Афганистана!»

Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
07:07Сегодня

Мужчина проехал 143 километра ради секса со школьницей

07:01Сегодня

Мужчина попытался покончить с собой и спас себе жизнь

05:03Сегодня

Врач помог умирающей паре последний раз увидеть снег

Из жизни00:0629 января

«У нас была только надежда на успех»

Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
02:00Сегодня

Голая уборщица рассказала о секретах своей профессии

22:12 4 февраля

Залитые бетоном человеческие останки найдены в доме пропавшего отшельника

20:46 4 февраля

Знаменитый певец обнищал и попросил похоронить его заживо

Россия
Появилось видео допроса избившего ребенка на камеру россиянина
«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»
Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице
«Узкие глаза – значит, опасный!»
 
В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о российском Крыме
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
Москвичам пообещали самый холодный день зимы
Все материалы
Мир
Сирия дала протурецким боевикам последний шанс сдаться
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
В Китае понадеялись на переломный момент в борьбе с коронавирусом
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Польшу уличили в нагнетании страха перед Россией
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Верховная Рада Украины сократила свой состав
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Украина понадеялась на обмен «всех на всех» в ближайшее время
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В Одессе сорвали и топтали ногами последний барельеф Жукову
Все материалы
Экономика
Россия оплатит чужие мегапроекты
Выявлен новый способ мошенничества с кредитами
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Газпромбанк выдаст автокредиты онлайн и без обязательного КАСКО
Финансовый монстр
Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
Названо лучшее жидкое мыло
Железом золото добывается
Чем живет российский лом и почему отрасль не поддерживает идею введения биржевых торгов?
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Время страха
 
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Т-90 с «подбитым глазом» в Сирии показали на снимке
«Прогноз неутешительный»
 
Подсчитана способность F-35 сбросить термоядерные бомбы на Россию
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Создано днище российской «Федерации»
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике
Пришпорили
Моуринью снова на коне, защитники забивают голы, а МЮ и «Арсенал» теряют очки — главное в туре АПЛ
Сейв вратаря «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ
Харольд Коннолли и Ольга Фикотова«Давай напишем президенту»
Олимпийская чемпионка улетела в США ради любви. Родная страна отказалась от нее
Призерку Олимпиады из Швеции поймали на допинге
Забит Магомедшарипов (в центре) после боя с Келвином Каттаром«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку
Все материалы
Культура
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
У звезды «Зачарованных» диагностировали рак четвертой стадии
Ди ЭнджелоВуду жить
Сакральное и сексуальное: как 20 лет назад один альбом навсегда изменил черную музыку
Ансамбль Северного флота отказались пускать в Норвегию
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Все материалы
Интернет и СМИ
Одержимый телеведущей фанат преследовал ее 25 лет
В сети разоблачили формирующих рекомендации для пользователей экспертов
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Существо с мордой пса, свиньи и козла озадачило пользователей сети
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
У известного ведущего обнаружили рак
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала новую победу над Меган Маркл
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Джиджи Хадид снялась топлес для журнала Vogue
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Раскрыт способ борьбы Кейт Миддлтон с задирающим юбку ветром
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Все материалы
Путешествия
Названы главные проблемы россиян при проходе контроля в аэропорту
На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Самолет вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира о коронавирусе
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Российская авиакомпания продезинфицирует самолеты после китайцев
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Все материалы
Из жизни
Мужчина проехал 143 километра ради секса со школьницей
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Мужчина попытался покончить с собой и спас себе жизнь
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Врач помог умирающей паре последний раз увидеть снег
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Голая уборщица рассказала о секретах своей профессии
Все материалы
Kia показала новый кроссовер Sonet
Автомобили в стиле стимпанк
Эстетика викторианской эпохи и паровых машин, воплощенная в автомобилях
Geely разработает «антивирусный» автомобиль
Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
«День сурка» от Jeep, погоня в духе «Форсажа» от Porsche и вдохновляющий ролик от Kia
Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей
Месяц живем с новой Mazda3: часть 1
Длительный тест «матрешки» нового поколения: первые впечатления от хэтчбека за 1,8 млн рублей
20-летнюю Lada почти без пробега оценили в миллион рублей
Все материалы
Дом
В России запустят социальную аренду жилья
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Грабивших квартиры цыганок поймали в Сибири
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Бухгалтер похитила пять квартир и отделалась двухлетним сроком
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Найдено самое быстро дорожающее жилье в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы