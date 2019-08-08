Мать решила сделать «глупой» дочери новые ягодицы

Британская модель начала копить деньги на пластические операции для своей 14-летней дочери. Об этом сообщает издание Metro.

37-летняя Карла Белуччи (Carla Bellucci) не верит, что ее дочь Таниша (Tanisha) чего-то добьется своим умом. «Чтобы прожить, ей придется полагаться на внешность, поэтому она должна выглядеть идеально, — объяснила она в интервью журналу Closer. — Уродливому человеку в наше время никуда не пробиться».

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Женщина тратит 200 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей) в месяц на маникюр, наращивание волос и окрашивание бровей дочери. «Сейчас ей нравится, как выглядит Кардашьян: большие ягодицы и грудь, пухлые губы, — говорит Белуччи. — Будет 16 лет — сделаем ей филлеры, я это полностью поддерживаю».

Следующая операция в ее плане — увеличение груди. Таниша сможет сделать ее в 18 лет. Кроме того, Белуччи не одобряет размер и форму ягодиц дочери. Она надеется, что хирурги исправят и этот изъян. Также, по ее мнению, девушка нуждается в винирах на зубы.

«Если хочешь стать успешным инфлюэнсером и звездой реалити-шоу, внешность должна соответствовать требованиям времени, поэтому пластика — очевидный вариант, — полагает модель. — Таниша неплохо выглядит, но операции сделают ее еще красивее».

В 2016 году сообщалось, что жительница Великобритании, потратившая десятки тысяч долларов на пластическую хирургию, копит деньги на силиконовую грудь для своей дочери.

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