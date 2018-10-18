Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла

Жительница Великобритании Скарлетт Харрисон (Scarlett Harrison) отказалась дуть в алкотестер, сославшись на большой размер губ. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в городе Манчестер. Полицейские остановили машину 20-летней девушки и заметили, что от нее пахнет алкоголем. Ее заставили дунуть в алкотестер, результат оказался положительным, после чего Харрисон доставили в отделение полиции. Там девушка должна была пройти тест на более точном оборудовании еще раз, однако она не смогла это сделать из-за коллагеновых филлеров в губах.

Харрисон утверждает, что пыталась дунуть в трубку четыре раза, но ей не удавалось достаточно плотно обхватить ее губами. После этого она заявила, что перенервничала и не может пройти тест, так как ее губы слишком большие. Полицейские сочли, что она провалила медицинское освидетельствование.

Адвокат девушки Мэттью Уоллес (Matthew Wallace) добавил, что несколько месяцев назад на его подзащитную напали, из-за чего на ее губе был шрам, мешавший ей обхватить трубку. Юрист подчеркнул, что девушка не отказывалась сотрудничать с полицейскими и действительно пыталась пройти тест.

Харрисон признала, что села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ее лишили права водить автомобиль на 16 месяцев и предписали заплатить штраф в 310 фунтов стерлингов (около 26,6 тысячи рублей). Сообщается, что ее отец-предприниматель продал машину девушки на следующий день после ее ареста.

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