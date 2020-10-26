Рогатый мужчина сделал 516 модификаций тела и поставил два мировых рекорда

Рогатый мужчина из города Дортмунд, Германия, попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как сделал 516 модификаций тела. Об этом сообщается в видео, опубликованном на канале Guinness World Records в YouTube.

61-летний немец Рольф Бухгольц (Rolf Buchholz) поставил два мировых рекорда — его признали обладателем самого большого числа пирсингов и наибольшего количества модификаций тела. Трансформацией внешности он увлекся в 40 лет, когда сделал первую татуировку.

На момент установления рекорда на его теле насчитывалось 453 прокола, 158 из которых были в зоне губ и 37 — вокруг бровей. По словам Бухгольца, с 40 лет он продолжал менять свой облик и не собирается останавливаться на достигнутом.

Немец, помимо прочего, имплантировал в лоб «рога», перекрасил глазные яблоки в черный цвет и раздвоил язык. Свои трансформации он воспринимает, как хобби, и считает, что необычная внешность никак не отразилась на его характере. «Модификации тела поменяли меня только снаружи, — подчеркивает он. — Это не изменило меня изнутри. Я остался прежним человеком».

Ранее сообщалось об итальянце, который назвал себя мутантом и решил покрыть свое тело сплошной черной татуировкой. В настоящее время заполнено 70 процентов поверхности его тела, но он планирует довести этот уровень до 100 процентов.