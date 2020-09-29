Полностью покрытый рисунками мужчина описал боли от интимного татуажа

Житель южно-американской республики Уругвай, чье тело почти на 100 процентов покрыто рисунками, поделился своей фотографией до преображения и описал боли от интимного татуажа. Об этом сообщает Mirror.



Свое первое тату — нецензурное слово на костяшках пальцев — 50-летний Виктор Хьюго Перальта Родригез (Victor Hugo Peralta Rodriguez) сделал в возрасте 13 лет. Сейчас мужчина называет себя «красивым монстром», поскольку 95 процентов его тела, включая глазные яблоки и гениталии, полностью покрыты татуировками. Также у Родригеза есть большое количество пирсингов и других модификаций тела, включая разрезанный язык, шрамирование и тоннели в мочках ушей.



«Больнее всего было бить тату на пенисе, лице и ушах, но это никак нельзя сравнить с болью, которую я испытал от пигментации языка. Было очень трудно дышать в течение нескольких часов», — поделился герой материала.

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По словам уругвайца, многие люди критикуют его внешний вид и чувство вкуса. «Логично, что существует огромное количество людей, которые не поддерживают подобный стиль жизни. Они как правило очень старые и имеют предрассудки. Также это могут быть чересчур религиозные люди. Но я не обращаю на них внимания. Я уникален и не хочу быть ни на кого похожим», — добавил Родригез.



На данный момент Виктор Хьюго Родригез и его жена Габи уже три года подряд удерживают за собой звание самой модифицированной пары на планете в Книге рекордов Гиннеса. Супруги находятся в браке более 15 лет. У них есть собственный тату-салон, где они работают.



В июне австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, призналась в ненависти к своему первоначальному внешнему виду. 24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) поделилась под одним из постов в своем Instagram-аккаунте тем, что не могла принять свою внешность в юном возрасте. По словам Люк, любовь к татуировкам помогла ей обрести комфорт в собственном теле и полюбить себя.