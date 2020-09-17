55-летняя женщина потратила миллионы на тату во все тело и прославилась

Жительница Германии покрыла татуировками все тело и прославилась в социальных сетях. Соответствующий материал публикует Daily Star.

55-летняя Керстин Эхе (Kerstin Ehe) потратила на модификации около 30 тысяч евро (2,6 миллиона рублей) и завела блог в Instagram, чтобы донести до аудитории мысль о том, что «пожилые люди с чернилами могут хорошо выглядеть». Известно, что первую татуировку она сделала в 2015 году, но в то время она не думала, что проведет следующие несколько лет, покрывая свое тело «произведениями искусства».

«Первая татуировка должна была быть у меня на руке. Мы с мастером начали с верхней части плеча, но с каждым разом мне хотелось добавлять все больше рисунков. Мне нравится быть такой красивой, яркой и необычной. Нравится заставлять людей улыбаться, когда они видят красочные татуировки в виде цветов и бабочек. Я хотела чего-то, что будет держаться вечно», — отметила героиня статьи.

Эхе призналась, что все накопленные средства тратит на свое увлечение. «Я не пью, не курю, не езжу в отпуск, у меня нет дорогой квартиры. Все, что у меня есть, я инвестирую в татуировки», — отметила она.

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По мнению женщины, она стала популярной в интернете, потому что людям нравится ее «безумная и яркая личность». Она добавила, что наряду с теми, кто регулярно делает ей комплименты, находятся и те, кто обеспокоен состоянием ее кожи. «Мы все стареем, но многие люди не понимают, что это не зависит от того, покрыты вы татуировками или нет. Мы живем только один раз», — заключила Эхе.

Ранее мужчина с тату на все тело раскрыл причины своего выбора. 33-летний немецкий диджей по имени Пол (Paul) рассказал журналистам, что набивает рисунки в течение двух лет каждые три недели. Таким способом он избавляется от страха боли. Мужчина отметил, что самыми болезненными областями были соски, поясница, ребра и подмышки.