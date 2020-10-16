Парень назвал себя мутантом и решил заполнить свое тело сплошной черной тату

Итальянец назвал себя мутантом и решил заполнить свое тело сплошной черной татуировкой. Пирсинг и тату он делает с 18-ти лет, однако останавливаться не намерен. Историей молодого человека поделилась газета Daily Mail.

Николо Саверино работает акробатом. В настоящее время черными тату у него заполнено 70 процентов поверхности тела, но он планирует довести этот уровень до 100 процентов. Кроме того, у парня 13 пирсингов на лице, включая имплантированные в лоб «рога», рассеченные уши и язык.

Фото опубликовано @mutant_man_official

По словам Саверино, после пирсинга ушей он держал вырезанные кусочки в специальной банке, чтобы смотреть на них.

Итальянец признался, что любит вносить изменения в свое тело и видит красоту в том, что остальным кажется ужасным. Кроме того, каждую модификацию парень воспринимает как своего рода вызов.

Друзья и близкие, по словам Саверино, принимают и поддерживают его изменения. Своим примером молодой человек призывают людей не бояться выражать себя и отражать свое истинное призвание.

Ранее сообщалось, что француз Энтони Лоффредо покрыл свое тело татуировками, отрезал нос и уши, а также разрезал язык надвое ради сходства с инопланетянином. В области лба и щек он вставил маленькие импланты, а также сделал над бровями пирсинг. Кроме того, он рискнул зрением и окрасил глазные яблоки в черный цвет.