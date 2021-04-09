Мужчина пожелал стать орком и вставил себе клыки и рога

Фанат татуировок из Бразилии по имени Рико Ледесма (Rico Ledesma) вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги «Властелин колец». Его историю опубликовало издание Daily Mail.

41-летний бразилец рассказал, что сделал первые татуировки и подкожный пирсинг около семи лет назад, однако преображение в орка начал только около года назад. На данный момент 85 процентов его тела покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки; у него восемь подкожных имплантов в виде рогов на черепе, раздвоенный язык и подрезанные уши и нос.

Самой болезненной модификацией тела Ледесма называет клеймление икры раскаленным железом — после этого ожог заживал четыре месяца. Самой трудоемкой — установку в рот шести клыков. Бразилец отметил, что планирует вставить еще больше искусственных зубов, несмотря на то, что ему уже очень сложно жевать.

Мужчина потратил деньги только на стоматолога — за искусственные клыки пришлось отдать около трех тысяч бразильских реалов (42 тысячи рублей). Татуировки, пирсинг и прочие модификации бразильцу делала его жена — 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния (Krishna Insomnia).

У Ледесмы с женой есть дочь, они ждут второго ребенка. Бразилец утверждает, что жене, ребенку и друзьям нравится его внешность. Он добавил, что если его дочь захочет как-то изменить свое тело, он не будет ей мешать. Необычная внешность Ледесмы привлекла внимание кинопродюсеров, сейчас он готовится к первым съемкам в кино.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Ванкувер, провинция Британская Колумбия, потратил 20 тысяч канадских долларов (1,2 миллиона рублей) на пластические операции, чтобы походить на дракона. Артист и продавец рептилий сделал форму ушей как у эльфа, отрезал мочки, покрасил язык в фиолетовый цвет и вставил силиконовые импланты в лоб.