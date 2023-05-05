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10:21, 5 мая 2023Силовые структуры

В московском дворе нашли противотанковый снаряд

В московском районе Отрадное нашли противотанковый снаряд около дома на улице Декабристов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве нашли противотанковый снаряд около жилого дома. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в московском районе Отрадное. Снаряд калибра 45 миллиметров заметили у дома на улице Декабристов. В настоящий момент территорию оцепили. Отмечается, что к месту происшествия выехали саперы.

Ранее стало известно, что на территории Екатерининского дворца в Москве обнаружили неразорвавшийся танковый снаряд. Он находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца

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Екатерина Власова
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