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20:32, 4 апреля 2023Россия

У Екатерининского дворца в Москве нашли неразорвавшийся танковый снаряд

Mash: у Екатерининского дворца в Москве нашли неразорвавшийся танковый снаряд

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

На территории Екатерининского дворца в Москве обнаружили неразорвавшийся танковый снаряд. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, обнаруженный боеприпас — это 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд от гладкоствольной пушки. Он находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца. После случившегося территорию дворца оцепили, там работают взрывотехники.

Ранее в Москве у ТЭЦ-20 нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

В тот же день неизвестный снаряд обнаружили в московском жилом доме на Можайском шоссе.

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Анастасия Шейкина
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