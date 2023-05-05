Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:24, 5 мая 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения жилья

Est-a-Tet: сильнее всего предложение жилья в Москве сократилось в Донском районе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год предложение первичного жилья в нескольких районах Москвы значительно уменьшилось. Локации с максимальным сокращением объема выставленной на продажу жилой площади назвали эксперты риелторского агентства Est-a-Tet, передает РБК.

Первое место по годовому сокращению предложения занял Донской район. По итогам апреля 2023 года объем экспозиции здесь составил 815 квадратных метров — на 89,3 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Второе место досталось Тимирязевскому району с сокращением на 81,4 процента, до 1,62 тысячи «квадратов». Тройку лидеров замкнула Соколиная Гора — минус 73,8 процента, до 4,2 тысячи «квадратов».

На четвертом месте оказался Дмитровский район (минус 72 процента), а на пятом — Лосиноостровский (минус 69,1 процента). Эксперты связывают значительное сокращение предложения в районах-лидерах с окончанием реализации нескольких проектов.

Ранее аналитики компании «Метриум» подсчитали, что в первом квартале 2023 года число сделок на первичном рынке недвижимости Новой Москвы оказалось на 43 процента ниже, чем в январе-марте 2022 года.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов
Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России
Тело молодой женщины обнаружили в хостеле в центре Москвы
Месси усомнился в возвращении к выступлениям за ПСЖ
Лавров пообещал «конкретные действия» в ответ на атаку беспилотников на Кремль
В России раскрыли подробности конфликта с украинской делегацией на ПАЧЭС
Лавров заявил об осуждении странами ШОС атаки дронов на Кремль
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения жилья
Названа возможная причина атак на нефтезавод на Кубани
68-летняя петербурженка обварилась кипятком в квартире и погибла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.