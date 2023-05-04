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20:34, 4 мая 2023Среда обитания

В Москве подорожали новостройки

«Бон Тон»: в НАО за год квадратный метр в новостройках подорожал на 0,2 процента

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В апреле 2023 года в Новой Москве повысились цены на новостройки — квадратный метр подорожал за год на 0,2 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон».

В четвертом месяце текущего года в Новомосковском административном округе (НАО) квадратный метр стал стоить 225,8 тысячи рублей. За месяц показатель снизился на 3,9 процента, однако в годовом выражении вырос.

В Троицком административном округе «квадрат» стал стоить 133,2 тысячи рублей. Показатель оказался на 11,5 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Ранее аналитики компании «Метриум» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года количество зарегистрированных сделок на первичном рынке недвижимости Новой Москвы оказалось на 43 процента ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

Нина Ташевская
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