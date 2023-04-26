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20:53, 26 апреля 2023Среда обитания

Москвичи охладели к покупке квартир в новостройках

«Метриум»: спрос на покупку новостроек в Новой Москве упал на 43 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первого квартала 2023 года количество зарегистрированных сделок на первичном рынке недвижимости Новой Москвы оказалось на 43 процента ниже, чем в аналогичный период 2022 года. О том, что жители столицы охладели к покупке квартир в новостройках, сообщают аналитики компании «Метриум», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты также отметили, что отрицательная динамика показателя за первый квартал 2023-го наблюдалась и относительно четвертого квартала 2022-го и составила 17,2 процента. Всего по итогам первого квартала нынешнего года в Новой Москве было куплено 3,6 тысячи новых квартир.

Специалисты подчеркнули, что спрос на жилье в Новой Москве на первичном рынке остается низким. При этом они добавили, что наибольший интерес к «первичке» в этой локации за период с января по март был зафиксирован в третьем месяце года, когда было оформлено 1,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на такие квартиры.

В апреле аналитики агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди районов Новой Москвы вторичное жилье сильнее всего подешевело в поселении Роговское. По их данным, квадратный метр там стал стоить меньше на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В результате цена «квадрата» в Роговском составила 108,5 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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