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20:28, 25 апреля 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Est-a-Tet: вторичное жилье в Старой Москве сильнее всего подешевело в поселении Роговское

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За первый квартал 2023 года среди районов Новой Москвы вторичное жилье сильнее всего подешевело в поселении Роговское. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Est-a-Tet.

В Роговском квадратный метр стал стоить меньше на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Стоимость достигла 108,5 тысячи рублей. Районом с подешевевшей «вторичкой» также назвали поселение Мосрентген, где отрицательная динамика достигла 12,1 процента. Аналогичное уменьшение цены заметили в Михайлово-Ярцевском. Топ-3 списка замкнул Троицк, где в среднем квадратный метр подешевел на 8,9 процента.

При этом за год подорожание зафиксировали только в поселении Вороновское, где вторичное жилье стало стоить больше на 9,8 процента. При этом в среднем в Новой Москве объекты стали стоить на 3,4 процента меньше.

Ранее эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года среди районов Старой Москвы наибольший прирост объема предложения новостроек без учета элитного сегмента наблюдался в Южном Бутове.

Нина Ташевская
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