Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:57, 5 мая 2023Среда обитания

В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций

РЭО: в Рязанской области до конца 2024 года построят пять мусоросортировочных станций

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В рамках концессионного соглашения в Рязанской области до конца 2024 года возведут пять мусоросортировочных станций. Об этом телеканалу «360» сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

Кроме мусоросортировочных предприятий, в Рязанской области построят четыре объекта размещения, мощность которых составит 90 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. При этом мощность вышеуказанных станций в общей сложности оценили в 160 тысяч тонн ежегодно. РЭО планирует потратить 2,2 миллиарда рублей, или 95 процентов от общего объема инвестиций, на строительство объектов в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах российского региона.

В ноябре эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова дала россиянам советы по правильной сортировке отходов. По словам эксперта, в синие контейнеры для вторичного сырья можно бросать пластиковые бутылки вместе с крышками, при этом нельзя отправлять туда такие опасные отходы, как лампочки, ртутные градусники, электроника, лекарства и растворители.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Минюст признал иноагентом Марию Максакову
Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами
Психологи перечислили неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах
Россиянин попытался задушить мать-пенсионерку и попал под следствие
В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций
Обнаружена основная причина смерти при COVID-19
Жестокое убийство российского пенсионера раскрыли благодаря записи на телефоне
В Запорожской области раскрыли подробности переселения жителей
МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.