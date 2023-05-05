В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций

РЭО: в Рязанской области до конца 2024 года построят пять мусоросортировочных станций

В рамках концессионного соглашения в Рязанской области до конца 2024 года возведут пять мусоросортировочных станций. Об этом телеканалу «360» сообщил Российский экологический оператор (РЭО).

Кроме мусоросортировочных предприятий, в Рязанской области построят четыре объекта размещения, мощность которых составит 90 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. При этом мощность вышеуказанных станций в общей сложности оценили в 160 тысяч тонн ежегодно. РЭО планирует потратить 2,2 миллиарда рублей, или 95 процентов от общего объема инвестиций, на строительство объектов в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах российского региона.

В ноябре эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова дала россиянам советы по правильной сортировке отходов. По словам эксперта, в синие контейнеры для вторичного сырья можно бросать пластиковые бутылки вместе с крышками, при этом нельзя отправлять туда такие опасные отходы, как лампочки, ртутные градусники, электроника, лекарства и растворители.

