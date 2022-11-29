Среда обитания
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11:37, 29 ноября 2022Среда обитания

Россиянам дали совет по сортировке мусора

Эколог Леванова рассказала о работе контейнеров для вторсырья

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Во многих российских городах сегодня появились отдельные мусорные контейнеры для сортировки отходов. Кто-то отделяет пищевые отходы от непищевых, кто-то электронику от остального мусора, а некоторые даже крышечки от самих бутылок. О том, как сортировать мусор правильно, «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Собирать крышечки проще, чем целые бутылки, так как они занимают меньше места. Плюс к этому существует благотворительный проект, который собирает исключительно их — "Добрые крышечки". Но на самом деле в синие контейнеры для вторсырья можно бросать пластиковые бутылки с завинченной крышкой. Так что если у вас нет цели поддерживать именно проект "Добрые крышечки", то можете не собирать их отдельно», — рассказала Леванова.

Список того, что нельзя бросать в обычный контейнер, по словам эколога, может быть бесконечным. Тем не менее она предложила выделить отдельные особо популярные виды вторсырья.

«Опасные отходы: лампочки, ртутные градусники, электроника, лекарства, растворители. Популярное вторсырье: пластиковые бутылки от напитков (PET-1) и бытовой химии (HDPE - 2), металл, стекло и бумагу. Вторсырье легко собирать отдельно от смешанного мусора, а контейнер для них всегда находится в вашем дворе», — заключила Леванова.

Ранее стало известно, что российский экологический оператор (РЭО) планирует потратить почти миллиард рублей на мусор. Компания решила вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Об этом сообщается на сайте РЭО.

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Наталия Белова
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