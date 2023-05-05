Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:54, 5 мая 2023Наука и техника

Обнаружена основная причина смерти при COVID-19

JCI: основной причиной смерти при COVID-19 оказалась вторичная пневмония

Фото: Unsplash

Ученые Северо-Западного университета обнаружили, что основной причиной смерти людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, был не цитокиновый шторм, а вторичная бактериальная инфекция. К такому выводу исследователи пришли, использовав методы машинного обучения для анализа медицинских карт. Статья опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Для анализа были использованы медицинские карты 585 пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии (ОИТ) с тяжелой пневмонией и дыхательной недостаточностью, у 190 из которых был диагностирован COVID-19. Метод машинного обучения под названием CarpeDiem был использован для группирования аналогичных пациенто-дней в ОИТ по клиническим состояниям. Это позволило выяснить, как вторичные бактериальные инфекции повлияли на жизнь пациентов.

Пациенты, данные которых были использованы для анализа, участвовали в исследовании SCRIPT для выявления новых биомаркеров и методов лечения пациентов с тяжелой пневмонией. В рамках SCRIPT группа врачей в ОИТ использовала современный анализ образцов, собранных в рамках клинической помощи, для диагностики и изучения исходов вторичной пневмонии.

Исследование показало, что роль бактериальной суперинфекции легких как причины смерти пациентов с COVID-19 была недооценена, потому что большинство центров не искали ее или рассматривали результаты только с точки зрения наличия или отсутствия бактериальной суперинфекции, а не того, является ли ее лечение успешным или нет. В будущем ученые планируют выяснить, почему некоторые пациенты излечивались от пневмонии, а другие нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Минюст признал иноагентом Марию Максакову
Минюст России признал Певчих и Албурова иноагентами
Психологи перечислили неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах
Россиянин попытался задушить мать-пенсионерку и попал под следствие
В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций
Обнаружена основная причина смерти при COVID-19
Жестокое убийство российского пенсионера раскрыли благодаря записи на телефоне
В Запорожской области раскрыли подробности переселения жителей
МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.