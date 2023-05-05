Российский глава Харьковщины Ганчев заявил о скоплении наемников и техники ВСУ в регионе

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают личный состав, иностранных наемников и технику. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран», — сказал он и добавил, что иностранные военные размещаются в жилых домах, перекапывая города и поселки.

Ганчев отметил, что эти события происходят параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения украинскими властями. По его словам, под контролем российских сил находится около 20 населенных пунктов области. Он добавил, что сотрудники администрации регулярно передают и доставляют туда гуманитарную помощь.

Ранее российские военные пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожили склад боеприпасов одного из подразделений сил территориальной обороны Украины.