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11:37, 5 мая 2023Россия

В Кремле высказались по вопросу регулирования Telegram-каналов

Песков: в Кремле нет сформулированной позиции по введению регулирования Telegram-каналов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters

В Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу регулирования контента, публикуемого Telegram-каналами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Такой ответ представитель Кремля дал на вопрос о предложении законодательно регулировать деятельность мессенджера.

С инициативой ранее выступил глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев. Он предложил распространить на Telegram-каналы правила регулирования, применяемые в отношении СМИ. По словам Фадеева, организация работы многих каналов «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ».

Также во время общения с журналистами Песков ответил на вопрос о возможности проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Если решение об организации прямой линии с главой государства будет принято, общество будет своевременно проинформировано об этом, сказал он.

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Алан Босиков
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