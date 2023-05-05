В Кремле высказались по вопросу регулирования Telegram-каналов

Песков: в Кремле нет сформулированной позиции по введению регулирования Telegram-каналов

В Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу регулирования контента, публикуемого Telegram-каналами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Такой ответ представитель Кремля дал на вопрос о предложении законодательно регулировать деятельность мессенджера.

С инициативой ранее выступил глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев. Он предложил распространить на Telegram-каналы правила регулирования, применяемые в отношении СМИ. По словам Фадеева, организация работы многих каналов «по содержанию и по смыслу деятельности ничем не отличаются от традиционных СМИ».

Также во время общения с журналистами Песков ответил на вопрос о возможности проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Если решение об организации прямой линии с главой государства будет принято, общество будет своевременно проинформировано об этом, сказал он.