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11:39, 5 мая 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о возможности проведения Прямой линии с Путиным

Песков заявил, что о проведении Прямой линии с президентом Путиным сообщат своевременно

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

О проведении Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным власти сообщат своевременно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности этого мероприятия в обозримой перспективе. Его цитирует ТАСС.

Ранее в апреле пресс-секретарь главы государства сообщал, что Кремль рассчитывает на проведение прямой линии в этом году, но сроки мероприятия еще не определены. До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что мероприятие может состояться 8 июня в Гостином дворе в Москве.

Прямая линия является традиционным форматом общения президента с россиянами — он несколько часов отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Первый раз такая форма была опробована в 2001 году.

В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые президент страны ответил на 70 обращений. В 2022 году она не проводилась.

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Евгения Куликова
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