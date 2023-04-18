В Кремле разъяснили ситуацию с датой проведения Прямой линии с Путиным
Точной даты проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на данный момент нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что мероприятие может состояться 8 июня в Гостином дворе в Москве.
«Пока точной даты нет», — разъяснил ситуацию Песков в ответ на вопрос журналистов о проведении Прямой линии с главой государства.
14 апреля представитель Кремля заверил, что в этом году мероприятие с Путиным должно состояться. Песков подчеркнул, что журналистов будут держать в курсе ситуации о сроках проведения Прямой линии.
Последняя Прямая линия с Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян, прошла 30 июня 2021 года. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые лидер страны ответил на 70 обращений. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года.
В феврале 2023-го российский президент огласил послание Федеральному собранию. В обращении Путин перечислил ряд задач, стоящих перед государством.