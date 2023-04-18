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19:57, 18 апреля 2023Россия

В Кремле разъяснили ситуацию с датой проведения Прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии точной даты проведения прямой линии с Путиным

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Точной даты проведения Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на данный момент нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что мероприятие может состояться 8 июня в Гостином дворе в Москве.

«Пока точной даты нет», — разъяснил ситуацию Песков в ответ на вопрос журналистов о проведении Прямой линии с главой государства.

14 апреля представитель Кремля заверил, что в этом году мероприятие с Путиным должно состояться. Песков подчеркнул, что журналистов будут держать в курсе ситуации о сроках проведения Прямой линии.

Последняя Прямая линия с Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян, прошла 30 июня 2021 года. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые лидер страны ответил на 70 обращений. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года.

В феврале 2023-го российский президент огласил послание Федеральному собранию. В обращении Путин перечислил ряд задач, стоящих перед государством.

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Анна Щербакова
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