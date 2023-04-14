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12:50, 14 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения Прямой линии с Путиным

Песков: Прямая линия с Путиным состоится, точных сроков проведения пока нет

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году должна состояться, точных сроков ее проведения пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пообещал, что представителей СМИ будут держать в курсе ситуации. «Ожидаем, что состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать», — отметил Песков.

Кроме того, у представителя Кремля спросили, связан ли перенос выставок, которые должны были пройти в начале июня в Гостином дворе в Москве, с проведением Прямой линии с Путиным. В ответ Песков рекомендовал пообщаться по этой теме с владельцами площадки.

Последняя прямая линия с Путиным, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян, прошла 30 июня 2021 года. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые лидер страны ответил на 70 обращений. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года.

В феврале Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В обращении президент перечислил ряд задач, стоящих перед государством.

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Анна Щербакова
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