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06:58, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В СПЧ предложили начать регулировать Telegram-каналы по примеру СМИ

Глава СПЧ Фадеев предложил регулировать деятельность Telegram-каналов по примеру СМИ

Фото: Amin Moshrefi / Unsplash

Необходимо проанализировать деятельность Telegram-каналов, а в случае выявления большого количества нарушений следует задуматься о законодательном регулировании. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — отметил он.

По словам Фадеева, в настоящее время Telegram-каналы находятся в вольном поле. Он также напомнил, что СМИ, в свою очередь, подчиняются требованиям и несут серьезную ответственность за свои действия. Глава СПЧ добавил, что его такое положение дел «несколько раздражает», поскольку многие Telegram-каналы по своей деятельности не отличаются от традиционных СМИ.

Ранее Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия» из-за содержащихся в ней искажений политических и исторических фактов. Однако, уточнил он, перед этим нужно создать ее альтернативу.

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Марина Совина
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