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06:14, 5 мая 2023Мир

Тело полицейского нашли в туалете около канцелярии премьера Японии

NHK: вероятно убившегося себя полицейского нашли в туалете у канцелярии премьера Японии

Фото: Павел Бедняков / РИА новости

Тело сотрудника спецподразделения полиции обнаружили в туалете КПП у канцелярии премьер-министра Японии. Предположительно, мужчина покончил собой. Об этом сообщает телеканал NHK.

Труп был найден в кабинке санузла контрольно-пропускного пункта охраны у западных ворот после хлопка. У мужчины зафиксировано ранение в голову, огнестрельное оружие лежало рядом с ним. Полиция рассматривает версию самоубийства. Отмечается, что инцидент произошел, когда покойны нес службу.

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Екатерина Подвигина
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