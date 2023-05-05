Десятки парашютистов попали в ураган на популярном курорте в Турции

Habertürk: 26 парашютистов попали в ураган на курорте Олюдениз в Турции

Десятки парашютистов попали в ураган на популярном турецком курорте Олюдениз. Об этом пишет Habertürk.

По данным издания, под влияние стихии попали 26 человек. После взлета с горы Бабадаг в ураган попали шесть одноместных парашютов и 10 тандемов.

Отмечается, что из-за ветра экстремалам не удалось приземлиться на заранее заготовленные площадки. В частности, стропы одного из них запутались в дереве. Спасатели помогли ему выбраться и доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарной, скорой помощи и другие экстренные службы. Поиски парашютистов продолжаются.

Ранее в мае в турецкой Аланье российский турист упал на скалы во время полета на парашюте, спасатели пытаются оказать ему помощь. Отмечается, что инцидент произошел в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасении задействованы пожарные и береговая охрана. Упавший в ущелье турист получил переломы.

