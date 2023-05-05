Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:16, 5 мая 2023Путешествия

Десятки парашютистов попали в ураган на популярном курорте в Турции

Habertürk: 26 парашютистов попали в ураган на курорте Олюдениз в Турции

Фото: Yue Zhiqiang / Globallookpress.com

Десятки парашютистов попали в ураган на популярном турецком курорте Олюдениз. Об этом пишет Habertürk.

По данным издания, под влияние стихии попали 26 человек. После взлета с горы Бабадаг в ураган попали шесть одноместных парашютов и 10 тандемов.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Отмечается, что из-за ветра экстремалам не удалось приземлиться на заранее заготовленные площадки. В частности, стропы одного из них запутались в дереве. Спасатели помогли ему выбраться и доставили в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарной, скорой помощи и другие экстренные службы. Поиски парашютистов продолжаются.

Ранее в мае в турецкой Аланье российский турист упал на скалы во время полета на парашюте, спасатели пытаются оказать ему помощь. Отмечается, что инцидент произошел в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасении задействованы пожарные и береговая охрана. Упавший в ущелье турист получил переломы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек
Минобороны сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения
Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос
Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах
Врачи раскрыли тайну притворявшейся больной редчайшим заболеванием женщины
Зеленский согласился посетить Португалию
В России связали падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами
Шойгу дал поручение по снабжению вооружением российских войск в зоне СВО
«Русский беспилотник» доставит FPV-дроны «Владлен Татарский» в зону СВО
Жена шеф-повара Ивлева раскрыла свой лайфхак для быстрого похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.