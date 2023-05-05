Россиянам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции

Турагент Зарипова: Египет и ОАЭ являются бюджетной альтернативой курортам Турции

Руководитель турагентства Avgustina Travel и основатель школы туризма «Онлайн-турагент» Августина Зарипова предложила россиянам бюджетную альтернативу подорожавшей Турции. Своим мнением она поделилась с изданием «Мослента».

«Сейчас стоит присмотреться к "зимним" направлениям. Раньше было не принято отправляться в Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова летом, но сейчас эти страны вполне можно рассматривать как достойную альтернативу», — заявила она. Наиболее доступными вариантами являются курорты Египта и ОАЭ. Мальдивы, по словам эксперта, понравятся туристам, которые привыкли отдыхать в люксовых турецких отелях. Данное направление позволит не столько сэкономить на отдыхе, сколько побывать в каком-то новом месте, если Турция уже надоела.

«Очень рекомендую обратить внимание на Сейшельские острова. Сюда можно поехать в резорт, а можно снять апартаменты с кухней и готовить самостоятельно», — добавила турагент.

Помимо этого, Зарипова посоветовала россиянам рассмотреть в качестве места для отдыха Крит, Кипр и Кубу. «На Кипр сейчас можно добраться за 11 часов из Москвы со стыковкой, — отметила специалист. — Возможно, такой вариант не очень удобен для семей с детьми, но молодым людям вполне подойдет, тем более что цены — более чем приятные».

Выгодно провести предстоящий летний отпуск соотечественники могут и на российском побережье. Курорты Черного моря понравятся детям, поскольку здесь много отелей с достойной анимацией и развлечениями, любителям более спокойного отдыха стоит присмотреться к Красной Поляне.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.