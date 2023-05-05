Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:17, 5 мая 2023Путешествия

Россиянам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции

Турагент Зарипова: Египет и ОАЭ являются бюджетной альтернативой курортам Турции

Фото: Tymonko Galyna / Shutterstock / Fotodom

Руководитель турагентства Avgustina Travel и основатель школы туризма «Онлайн-турагент» Августина Зарипова предложила россиянам бюджетную альтернативу подорожавшей Турции. Своим мнением она поделилась с изданием «Мослента».

«Сейчас стоит присмотреться к "зимним" направлениям. Раньше было не принято отправляться в Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова летом, но сейчас эти страны вполне можно рассматривать как достойную альтернативу», — заявила она. Наиболее доступными вариантами являются курорты Египта и ОАЭ. Мальдивы, по словам эксперта, понравятся туристам, которые привыкли отдыхать в люксовых турецких отелях. Данное направление позволит не столько сэкономить на отдыхе, сколько побывать в каком-то новом месте, если Турция уже надоела.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

«Очень рекомендую обратить внимание на Сейшельские острова. Сюда можно поехать в резорт, а можно снять апартаменты с кухней и готовить самостоятельно», — добавила турагент.

Помимо этого, Зарипова посоветовала россиянам рассмотреть в качестве места для отдыха Крит, Кипр и Кубу. «На Кипр сейчас можно добраться за 11 часов из Москвы со стыковкой, — отметила специалист. — Возможно, такой вариант не очень удобен для семей с детьми, но молодым людям вполне подойдет, тем более что цены — более чем приятные».

Выгодно провести предстоящий летний отпуск соотечественники могут и на российском побережье. Курорты Черного моря понравятся детям, поскольку здесь много отелей с достойной анимацией и развлечениями, любителям более спокойного отдыха стоит присмотреться к Красной Поляне.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС
В России 14-летние школьницы избили сверстницу из-за мальчика и попали на видео
Раскрыты простые способы сделать живот плоским
Жительница Подмосковья впала в кому после выпитого энергетика
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Акции одной из крупнейших криптобирж взлетели
Жители северо-востока Москвы услышали звук взрыва у газовой станции
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили новый ролик об игре
Норвежский энергогигант подтвердил остановку СПГ-завода
В сети появилось не опубликованное ранее интервью Валентина Юдашкина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.