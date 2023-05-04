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14:27, 4 мая 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции

Эксперт по туризму Бандурин порекомендовал россиянам приобретать пакетные туры в Турцию

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции — для экономии на поездке туристам посоветовали приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. Об этом в беседе с Pravda.ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

По словам специалиста, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие. «Там, как мы говорили, конвейер, и этот конвейер позволяет сэкономить и на перелете, и на трансфере, и на проживании. То есть когда целиком пакетно приобретается — это самый лучший вариант», — отметил он.

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Бандурин также порекомендовал выбирать для отпуска гостиницы в прибрежной зоне, поскольку они ориентированы на туристов и расположены близко к морю. Кроме того, важно заранее определиться, планируются ли какие-либо развлечения на отдыхе. Для таких целей можно подобрать отели, где работают детские аниматоры и проводятся дискотеки.

«Тут все зависит от того, кто с какими целями едет и кто в каком составе, потому что если едут взрослые, например, люди более старшего возраста, то им, наоборот, дискотека не очень нужна. Надо обратить внимание на состав услуг и возможности того отеля, в который туристы собираются поехать», — резюмировал профессор.

Ранее Россия и Турция согласовали увеличение авиаперевозок между странами в летнем сезоне 2023 года. Общее количество рейсов в неделю превысит 1,3 тысячи. Российские авиакомпании выполнят более 720 рейсов по 62 маршрутам, а турецкие — 629 рейсов по 37 маршрутам.

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Валентина Процкова
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