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12:26, 29 апреля 2023Путешествия

Россия и Турция договорились увеличить количество авиарейсов

«Интерфакс»: Россия и Турция договорились о наращивании авиарейсов до 1,3 тысячи в неделю

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Россия и Турция договорились увеличить объем воздушных перевозок между странами в текущем летнем сезоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Российские авиационные власти подтвердили заявки турецких авиакомпаний на дополнительные полеты в Россию с общей частотой 49 авиарейсов в неделю. Теперь российские авиаперевозчики запланировали нарастить объем перевозок и осуществлять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким авиакомпаниям одобрены заявки на регулярные полеты между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА «Лето 2023».

Общее количество выполняемых в неделю рейсов между двумя странами превысит 1,3 тысячи.

Представитель министерства отметил, что турецкие авиакомпании увеличат количество рейсов по нескольким направлениям. Еженедельно будут выполняться семь рейсов по маршруту АнтальяСаратов, по 21 рейсу по маршрутам СтамбулМосква и Анталья — Москва. По 14 рейсов в неделю запланированы по направлениям: Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала условие снижения стоимости авиабилетов в Турцию. Для этого властям необходимо расширить квоты между Россией и Турцией на перелеты.

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Алиса Дмитриева
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