Россия и Турция договорились увеличить количество авиарейсов

«Интерфакс»: Россия и Турция договорились о наращивании авиарейсов до 1,3 тысячи в неделю

Россия и Турция договорились увеличить объем воздушных перевозок между странами в текущем летнем сезоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Российские авиационные власти подтвердили заявки турецких авиакомпаний на дополнительные полеты в Россию с общей частотой 49 авиарейсов в неделю. Теперь российские авиаперевозчики запланировали нарастить объем перевозок и осуществлять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким авиакомпаниям одобрены заявки на регулярные полеты между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА «Лето 2023».

Общее количество выполняемых в неделю рейсов между двумя странами превысит 1,3 тысячи.

Представитель министерства отметил, что турецкие авиакомпании увеличат количество рейсов по нескольким направлениям. Еженедельно будут выполняться семь рейсов по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва. По 14 рейсов в неделю запланированы по направлениям: Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала условие снижения стоимости авиабилетов в Турцию. Для этого властям необходимо расширить квоты между Россией и Турцией на перелеты.