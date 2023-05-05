На опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть взрывных устройств

SHOT: саперы обезвредили шесть самодельных взрывных устройств на опорах ЛЭП под Тверью

В Тверской области саперы обезвредили шесть самодельных взрывных устройств (СВУ), обнаруженных на опорах линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СВУ, подсоединенные к одному таймеру, были найдены возле деревень Микшино и Залазино. На трех опорах ЛЭП были закреплены пакеты со взрывателем и неизвестным веществом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут диверсантов.

Ранее стало известно, что диверсанты заложили взрывное устройство под линией электропередачи в Саратове.