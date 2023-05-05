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12:58, 5 мая 2023Силовые структуры

На опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть взрывных устройств

SHOT: саперы обезвредили шесть самодельных взрывных устройств на опорах ЛЭП под Тверью

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В Тверской области саперы обезвредили шесть самодельных взрывных устройств (СВУ), обнаруженных на опорах линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СВУ, подсоединенные к одному таймеру, были найдены возле деревень Микшино и Залазино. На трех опорах ЛЭП были закреплены пакеты со взрывателем и неизвестным веществом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут диверсантов.

Ранее стало известно, что диверсанты заложили взрывное устройство под линией электропередачи в Саратове.

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Елизавета Новикова
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