Российскую пенсионерку осудят за поджог дома с выгнавшими ее на улицу мужчинами

В Башкирии 69-летнюю пенсионерку осудят за поджог дома с выгнавшими ее на улицу мужчинами

В Башкирии 69-летнюю пенсионерку осудят за убийство двоих мужчин и попытку расправиться с тремя их знакомыми путем поджога дома. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, 19 мая 2022 года произошло возгорание дома в селе Кушнаренково. В огне погибли два человека — 68-летний хозяин дома и его 50-летний знакомый, еще трое попали в больницу с ожогами. Поджог был устроен 68-летней приятельницей погибшего хозяина помещения. Женщине не понравилось, что распивавшие спиртное мужчины выгнали ее на улицу после того, как она поссорилась с одним из гостей. За это пенсионерка решила им отомстить и сожгла дом.

Как рассказал один из пострадавших, он проснулся от едкого запаха дыма и смог разбудить только двоих, остальные не реагировали. Троим односельчанам удалось выбраться.

После того как огонь разгорелся, пенсионерка скрылась, однако позже вернулась к горящему дому и стала наблюдать за тушением пожара. Там ее и задержали.

По словам фигурантки, компания постоянно гостила у ее сожителя, по сути проживая в их доме, а ей приходилось постоянно на всех готовить. Женщина призналась в содеянном.