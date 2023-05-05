Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку

Ufa1.ru: в Уфе водитель автобуса переехал на переходе 27-летнею беременную горожанку

В Уфе водитель автобуса переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную горожанку. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Сестра пострадавшей россиянки пояснила, что все произошло на проспекте Октября. После прогулки по площади Ленина возле горсовета девушка и ее беременная подруга переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Внезапно водитель автобуса вывернул руль влево и наехал на ногу 27-летней горожанки.

Ее родственники после происшествия предположили, что мужчина за рулем был нетрезв или работал долгое время. «Он увидел в последний момент, ехал без тормозов. Если б не вывернул, он сам говорит, то задавил бы всех», — поделилась сестра пострадавшей.

По ее словам, россиянку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Члены ее семьи начали искать очевидцев ДТП. В региональной Госавтоинспекции ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае грузовой автомобиль попал в аварию с участием машины скорой помощи, которая везла беременную. В результате последняя и водитель скорой получили травмы, а находившаяся в автомобиле медсестра погибла.