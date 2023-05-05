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09:14, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В США предрекли Украине новые войны из-за политики Вашингтона

Newsweek: энергетическая политика властей США на Украине готовит ее к новым войнам

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Инвестиции Вашингтона в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят страну к новым войнам, считает аналитик Майкл Шэнк. Об этом он написал в своей статье для американского журнала Newsweek.

Кроме того, по словам аналитика, Киев рискует столкнуться с еще большей нестабильностью и перебоями в поставках энергии. Он отметил, что стремление США построить большие централизованные системы приводят к тому, что Украина становится более уязвимой в энергетической сфере и области безопасности.

Шэнк подчеркнул, что американские власти руководствуются собственными корыстными интересами, напомнив об их политике в Ираке и Афганистане. «Американские подходы к "спасению Украины" и "освобождению" ее от зависимости от России укрепляют централизованную энергетическую систему. А это именно то, что Украине не нужно», — подчеркнул он.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака сообщил о намерении президента США Джо Байдена повторить «афганский сценарий» на Украине. Так он отреагировал на информацию о том, что Вашингтон предостерег Киев от чрезмерной военной амбициозности. Отмечается, что такое же сообщение в 2021 году получил теперь уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани.

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Марина Совина
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