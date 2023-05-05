Apple пригрозили новым запретом на продажу iPhone в ЕС

Die Zeit: Apple не сможет продавать iPhone в ЕС, если ограничит зарядку через USB-C

Apple пригрозили запретом на продажу смартфонов в Евросоюзе (ЕС), если фирма ограничит скорость зарядки устройств через сторонние аксессуары. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

Соответствующее письмо с предупреждением направил американской компании еврокомиссар Тьерри Бретон. В документе говорится, что будущие смартфоны Apple с USB-C должны получить одинаковую скорость зарядки — при использовании как оригинальных, так и неоригинальных аксессуаров.

Таким образом европейский чиновник отреагировал на слухи о том, что Apple может ограничить скорость зарядки в новых iPhone. Ранее инсайдеры предположили, что максимальная скорость будет обеспечиваться только при использовании оригинальных кабелей. За это якобы будет отвечать специальный чип в устройствах.

Учитывая, что закон об универсальном зарядном разъеме в продаваемых на территории ЕС гаджетах вступит в силу лишь в конце 2024 года, у Apple есть время, чтобы внедрить и оптимизировать порт USB-C в iPhone. По словам журналистов издания MacRumors, в планшетах Apple уже используется USB-C и в iPad нет никаких чипов, ограничивающих скорость зарядки.

В конце апреля известный инсайдер под ником ShrimpApplePro заявил, что Apple запустит в продажу проводные наушники с USB-C в 2023 году. По словам специалиста, слухи косвенно подтверждают, что iPhone 15 также получит универсальный разъем.