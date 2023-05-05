Евросоюз окончательно утвердил закупку снарядов для ВСУ на 1 миллиард евро

Совет ЕС утвердил пакет на закупку снарядов для ВСУ на 1 миллиард евро из Еврофонда мира

Евросоюз окончательно утвердил пакет помощи на сумму 1 миллиард евро из Еврофонда мира по закупке ракет и гаубичных снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета Европейского Союза (ЕС).

«Помощь будет направлена на снабжение украинских вооруженных сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности», — уточнили в совете.

В конце марта страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Он состоит из трех шагов: «один миллиард на немедленные поставки, один миллиард на совместные закупки, один — на создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей» Европы. Тем не менее ряд западных СМИ отмечал, что страны объединения расходятся относительно того, как именно и на что тратить деньги.