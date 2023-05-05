Шойгу ознакомился с новой партией российской военной техники
Замминистра обороны представил Шойгу новую партию российской военной техники
Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новой партией отечественной военной техники. Ее представил замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков, сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства.
Главе Минобороны продемонстрировали современные танки, боевые бронированные машины, а также специальную технику и автотранспорт для снабжения войск.
Помимо этого, Шойгу посетил базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из зоны боевых действий.
В пятницу, 5 мая, министр обороны проинспектировал объекты в Южном военном округе. Он распорядился держать на особом контроле вопросы снабжения войск в зоне специальной военной операции.