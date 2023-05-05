Шойгу ознакомился с новой партией российской военной техники

Замминистра обороны представил Шойгу новую партию российской военной техники

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новой партией отечественной военной техники. Ее представил замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков, сообщает официальный Telegram-канал военного ведомства.

Главе Минобороны продемонстрировали современные танки, боевые бронированные машины, а также специальную технику и автотранспорт для снабжения войск.

Помимо этого, Шойгу посетил базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из зоны боевых действий.

В пятницу, 5 мая, министр обороны проинспектировал объекты в Южном военном округе. Он распорядился держать на особом контроле вопросы снабжения войск в зоне специальной военной операции.