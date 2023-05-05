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16:44, 5 мая 2023Россия

Шойгу проинспектировал готовность поставляемого в зону СВО вооружения

Шойгу в ЮВО провел инспекцию готовности поставляемого в зону СВО вооружения
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе (ЮВО) проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которое поставляется в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Кроме того, Кузьменков представил Шойгу новые партии танков, боевых бронированных машин, а также специальной техники и транспорта для снабжения российских подразделений, которые были поставлены предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, глава Минобороны провел инспекцию базы хранения и ремонта вооружения и техники, которая была выведена из районов боевых действий.

Ранее Шойгу в ходе инспекции группировки «Восток» обратил особое внимание на организацию обеспечения войск в зоне СВО. Также он проинспектировал организацию фортификационных работ, безопасное размещение личного состава в полевых условиях и работу медицинских и тыловых подразделений.

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Никита Абрамов
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