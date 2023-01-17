Шойгу обратил внимание на организацию обеспечения войск в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу обратил особое внимание на организацию обеспечения войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки «Восток» обратил особое внимание на организацию обеспечения войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на организацию фортификационных работ, безопасное размещение личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, участвующих в спецоперации на Украине, вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами, в том числе экипировкой и обмундированием. Глава государства также потребовал отчитаться о мерах, которые принимаются для улучшения работы ведомства в данной сфере.

13 января Путин также поручил правительству образовать специальный центр для реабилитации российских военных, которые были ранены в ходе спецоперации. Помимо этого, должна быть разработана система адресного сопровождения участников СВО и членов их семей.