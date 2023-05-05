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10:27, 5 мая 2023Россия

В центре Москвы такси сбило двух человек на зебре и попало на видео

В Москве на Комсомольском проспекте такси сбило двух человек на зебре

В центре Москвы такси сбило двух человек, которые переходили дорогу. Видеозапись ДТП публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как два человека переходят однополосную дорогу по пешеходному переходу — в этот момент автомобиль такси их сбивает.

Авария произошла на Комсомольском проспекте близ дома 30. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено», — говорится в сообщении.

Как сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале, пострадавших в аварии госпитализировали. Более подробной информации об их состоянии не приводится.

Ранее на 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило шедшую по проезжей части женщину. Врачи до утра боролись за жизнь пострадавшей, однако позже Дептранс сообщил, что 42-летняя женщина скончалась.

Анастасия Шейкина
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