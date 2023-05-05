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19:13, 5 мая 2023Путешествия

Пассажир самолета снял извержение вулкана на видео из иллюминатора

В Гватемале пассажир снял на видео извержение вулкана Фуэго из самолета

Пассажир самолета увидел извержение вулкана в Центральной Америке из иллюминатора и снял редкое природное явление на камеру. Запись публикует Telegram-канал «Протесты в мире».

На размещенных в сети кадрах видно, как над облаками возвышается вулкан Фуэго в Гватемале, из кратера которого идет дым. «Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей Гватемалы», — говорится в описании к видео.

2 мая сообщалось, что в Камчатском крае на вулкане Шивелуч наблюдается рой землетрясений и растет новый лавовый купол. Одновременно с этим произошел мощный выброс газов в районе купола Каран.

Валентина Процкова
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