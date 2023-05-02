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06:10, 2 мая 2023Россия

На вулкане Шивелуч произошел рой землетрясений

На вулкане Шивелуч произошел рой землетрясений и начал рост новый лавовый купол

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

В Камчатском крае на вулкане Шивелуч несколько дней наблюдается рой землетрясений и растет новый лавовый купол. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что самые сильные из землетрясений — магнитудой 4,8. Одновременно с этим произошел мощный выброс газов в районе купола Каран, который находится за пределами Молодого Шивелуча. Также на месте прогретые участки с температурой до 100 градусов.

30 апреля вблизи вулкана Шивелуч за день было зафиксировано 15 подземных толчков. Землетрясения происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен.

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Юлия Мискевич
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На вулкане Шивелуч произошел рой землетрясений
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