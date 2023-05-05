США заявили о готовности отвечать на возможные угрозы на Ближнем Востоке

Белый дом: угроза войскам в Сирии уменьшилась, но США готовы ответить в случае угрозы

Соединенные Штаты готовы отвечать на возможные новые вылазки против американских войск на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время угроза американским войскам в Сирии уменьшилась. «Но мы намерены и готовы ответить, если Иран или любой другой противник будет угрожать нашему персоналу в Сирии, Ираке или где-либо еще», — сказал он. Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты намерены инициативно проводить политику сдерживания на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон хочет выстроить в регионе интегрированную архитектуру ПВО и обеспечения безопасности на море.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут сокращать военное присутствие в Сирии после ударов по своим базам.