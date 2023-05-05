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09:22, 5 мая 2023Из жизни

Мужчина сорвал куш в телеигре и год хранил это в секрете от семьи

Житель Великобритании выиграл главный приз в телеигре и ничего не сказал родителям

Кадр: @1PercentClubITV

Житель города Бебингтон, Великобритания, сорвал куш в телеигре и решил сохранить это в тайне от семьи. Об этом сообщает The Sun.

24-летний Дэниель О’Халлоран принял участие в телеигре The 1% Club. Его выигрыш составил 99 тысяч фунтов (9,7 миллиона рублей). Он ничего не сказал родителям, поэтому те долго не догадывались об этом. Таким образом мужчина хотел сделать им сюрприз.

Не считая его самого, о выигрыше знала только бабушка, но она почти год хранила секрет вместе с ним. Родителям участник шоу говорил, что решил остановиться на заработанных в ходе игры 10 тысячах фунтов (983,9 тысячи рублей). На самом деле он отказался от предложения ведущего и рискнул всем ради главного приза.

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О победе О’Халлорана узнали лишь после того, как игру с его участием показали по телевизору. Это произошло спустя много месяцев: съемки проходили в июле 2022 года, а эфир состоялся 29 апреля 2023 года.

Победитель рассказал, что изначально даже не собирался идти на шоу, но неожиданный звонок от продюсеров и уговоры матери убедили его принять участие.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи в Китае утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне, так как опасался, что жена и ребенок начнут лениться или будут считать себя лучше других людей из-за богатства.

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Алиса Дмитриева
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