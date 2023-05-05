В российском регионе в праздничные дни запретили использовать беспилотники

В Кемеровской области в праздничные дни запретили использовать беспилотники

В Кемеровской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в праздничные дни. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«По распоряжению губернатора Кузбасса, в регионе запрещено использование беспилотных воздушных судов с 00:00 6 мая 2023 г. по 24:00 9 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет продлится и после майских праздников, однако с 10 мая будет сделано исключение для БПЛА, которые используются органами власти. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

Беспилотники ранее уже запретили в нескольких регионах России. В частности, запрет на их использование действует в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае и Республике Марий Эл.