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23:33, 5 мая 2023Бывший СССР

Зеленский создаст фонд восстановления Украины

Президент Украины Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с BlackRock
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, основной целью создания фонда является привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в стране.

Политик подчеркнул, что создание такого фонда будет «мощным сигналом» по усилению инвестиционного климата.

Ранее Зеленский встретился с руководством и инвесторами американско-украинской компании Horizon Capital, фонд которой собрал сотни миллионов долларов для инвестиций в украинский бизнес. Как заявили в офисе главы государства, представители компании объявили о привлечении в их новый международный фонд Horizon Capital Growth Fund IV 254 миллионов долларов, которые будут направлены украинским компаниям.

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Марина Совина
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