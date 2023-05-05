Зеленский создаст фонд восстановления Украины

Президент Украины Зеленский обсудил создание фонда восстановления Украины с BlackRock

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, основной целью создания фонда является привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в стране.

Политик подчеркнул, что создание такого фонда будет «мощным сигналом» по усилению инвестиционного климата.

Ранее Зеленский встретился с руководством и инвесторами американско-украинской компании Horizon Capital, фонд которой собрал сотни миллионов долларов для инвестиций в украинский бизнес. Как заявили в офисе главы государства, представители компании объявили о привлечении в их новый международный фонд Horizon Capital Growth Fund IV 254 миллионов долларов, которые будут направлены украинским компаниям.