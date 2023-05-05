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19:18, 5 мая 2023Мир

В Германии осквернили советские захоронения

Посольство РФ в ФРГ заявило об осквернении советских захоронений в «Зееловских высотах»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Вандалы повредили и частично разрушили надгробия в мемориальном комплексе «Зееловские высоты». Об осквернении советских захоронений в Twitter заявило посольство РФ в Германии.

«Неизвестные вандалы повредили и частично разрушили надгробия на четырнадцати захоронениях воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — сообщило российское диппредставительство.

В заявлении говорится, что местные власти были незамедлительно проинформированы об инциденте. «Мы направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности и сохранности мемориала», — подчеркнули в дипмиссии.

9 августа 2022 года в Эстонии вандалы осквернили братскую могилу красноармейцев на кладбище Паулусе в Тарту, изрисовав монумент красной аэрозольной краской. В ноябре 2022 года в латвийском городе Юрмала неизвестные похитили 16 мемориальных плит, стоявших на кладбище, где похоронены советские солдаты.

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Семен Александров
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