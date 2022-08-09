В Эстонии осквернили братскую могилу советских солдат

Вандалы осквернили братскую могилу красноармейцев на кладбище Паулусе в Тарту

На кладбище Паулусе в эстонском городе Тарту неизвестные осквернили братскую могилу красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщает портал Postimees.

Отмечается, что вандалы изрисовали монумент советским солдатам красной аэрозольной краской в минувшие выходные. Полицией Эстонии было возбуждено уголовное дело по статье 149 («Осквернение памяти умершего») Пенитенциарного кодекса республики.

Ранее сообщалось, что городское собрание Нарвы планирует демонтировать памятник советским воинам-освободителям в виде танка Т-34 и перенести его в «безопасное место». Местный депутат Денис Ларченко добавил, что при городском собрании планируют учредить отдельную комиссию, которая будет «определять судьбу других советских памятников на территории города».