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20:40, 5 мая 2023Путешествия

Таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео

В аэропорту Индии таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и хамелеона

В аэропорту индийского города Ченнай таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео. Кадры публикует FOX4.

Уточняется, что женщина прибыла в Индию из Малайзии. Пресмыкающиеся разных видов и размеров находились в пластиковых прозрачных контейнерах. Кроме змей, сотрудники таможни обнаружили одного хамелеона.

Ранее гражданка Китая попыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта и попалась таможенникам в аэропорту Пулково.

Зарина Дзагоева
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